İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boğaziçi'nde doğal gaz müjdesi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Boğaziçi Beldesi Dokuzpinar Mahallesi de doğalgaza kavuşacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Dokuzpinar Mahallesi de doğalgaza kavuşacak. Başkan İbrahim Ercan çalışmaları yerinde inceledi.


Boğaziçi Belediye Başkanımız İbrahim Ercan, Dokuzpınar Mahallesi'ne boring yöntemi helezonlu yatay delgi ile karayolu altından sürülen boru vasıtasıyla bağlanacak olan doğalgaz hattını yerinde inceledi. Başkan Ercan, yürütülmekte olan çalışmanın en kısa sürede tamamlanıp doğal gazın mahallede hizmetine sunulacağı müjdesini verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.