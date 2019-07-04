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Boğaziçi'nde fındık bahçelerine ulaşım kolay olacak

DÜZCE(İHA) – Boğaziçi Belediyesi tarafından fındık hasadının yaklaşması ile birlikte vatandaşların bahçelerine rahat ulaşımı için tarla yollarında genişleme çalışması yapıyor.


Boğaziçi Beldesinde bahçe yollarında genişletme ve düzeltme çalışmalarımız devam ediyor. Fındık hasadının yaklaşması sebebiyle vatandaşların fındık bahçelerine rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla başlatılan tarla yollarında genişletme ve düzeltme çalışmaları Haculli, Açma ve Pişlik mevkilerinde devam ediyor. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'da çalışmaları bizzat takip ediyor. Ercan, çalışmaların program dahilinde diğer bölgelerde de devam edileceğini bildirdi.

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