Boğaziçi'nde fındık bahçelerine ulaşım kolay olacak

Boğaziçi Beldesinde bahçe yollarında genişletme ve düzeltme çalışmalarımız devam ediyor. Fındık hasadının yaklaşması sebebiyle vatandaşların fındık bahçelerine rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla başlatılan tarla yollarında genişletme ve düzeltme çalışmaları Haculli, Açma ve Pişlik mevkilerinde devam ediyor. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'da çalışmaları bizzat takip ediyor. Ercan, çalışmaların program dahilinde diğer bölgelerde de devam edileceğini bildirdi.