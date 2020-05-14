Boğaziçi'nde sokaklar dezenfekte ediliyor

Yayılma riskinin en fazla olduğu noktalarda Boğaziçi Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Mahalle aralarında, sokaklarda yapılan dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürekli gerçekleştiren Boğaziçi Belediyesi, hastalıktan korunmaya yönelik çalışmalarını düzenli olarak yaptıklarını belirtirken, zorunlu olmadıkça vatandaşların sokağa çıkmayarak evlerde kalmalarını beklediklerini belirtiler.