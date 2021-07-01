Boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan kadınlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çayağazı mevkiine günü birlik tatil yapmak için gelen D. Ş. isimli kadın denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayıp boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesi ile denizden çıkartılan D.Ş. bölgeye çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Boğulmak üzere kurtarılan kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.