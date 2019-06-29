Boğulmak üzere olan genci cankurtaran kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı olan denize giren bir genç boğulmak üzere iken, plajda bulunan Akçakoca Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldı. Gencin kurtarılması vatandaşın cep telefonu ile kameralara yansıdı.

Olay, öğleden sonra Akçakoca ilçesi Kale Plajı mevkiinde meydana geldi. Atakan G. (21) dalga olmasına rağmen serinlemek için denize girdi. Karadeniz'de görülen ve yetkililerin de sık sık uyardığı çeken akıntıya kapılınca, hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan gencin sesini duyan vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekibine haber verdiler. Dalgalara rağmen denize atlayan bir cankurtaran ilk olarak boğulmak üzere olan şahsa can simidi götürdü. Daha sonra denizden yüzerek çıkan cankurtaranın ardından jet ski ile birlikte Atakan G.'yi denizden çıkardı. Denizden çıkarılan şahıs olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yine Edilli Plajında Karadeniz'de denize giren Necmi D. (64) isimli şahısta boğulma tehlikesi geçirince kurtarıldı.