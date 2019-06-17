Boğulmaların önüne geçmek için toplandılar

Zülkif Dağlı başkanlığından Akçakoca'da Akçakoca sahillerinde boğulma olaylarını önleme faaliyetleri toplantısı gerçekleştirildi.

Mavi bayraklı 3 plajı ve 35 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca'da havaların ısınması ile birlikte tatilcilerin gözdesi oluyor. Uzun sahil şeridi nedeni ve çeken akıntıya maruz kalan Akçakoca'da her sene istenmeyen boğulma olayları yaşanıyor. Bu nedenle

Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında, Akçakoca Kaymakamlığı Toplantı Salonunda "Turizm Sezonu Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda Akçakoca sahilinde boğulma olaylarını önleme faaliyetleri konuşuldu. Toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.