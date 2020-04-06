Bölge Başkanı Taşıl Berat Kandilini kutladı

Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Ertan Taşlı, kandil mesajında “Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ertan Taşlı Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Bölge başkanı Taşlı “Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandilini idrak edeceğiz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller, için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam Alemi'nin mübarek Berat Kandilini kutlar, bu mümtaz gecenin ülkemize, milletimize ve esnafımıza barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.