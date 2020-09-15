Bölge Başkanı Taşlı “Ahilik bir yaşam tarzıdır”

Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, “Ahi, vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helalinden kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır” dedi.

Bölge Başkanı Ertan Taşlı Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Taşlı Ahiliğin bir yaşam tarzı olduğunu belirterek “Varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren, Müslüman-Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını yoluna koyan ‘Ahilik' kurumudur. Ahi, vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helalinden kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır. Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak ta benimsenmiştir. Ahilik Haftası vesilesiyle, medeniyet tarihinde Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirasın gelecekte de korunmasını temenni ediyor, ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, haftamızın hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.