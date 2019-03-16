Bölge başkanı Taşlı Çanakkale Zaferini kutladı

Bölge Başkanı Ertan Taşlı, Çanakkale Zaferinin Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi 5. Bölge ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferinin Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olduğunu belirten Taşlı “Tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz. Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerinde bulundu.