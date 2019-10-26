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Bölge Başkanı Taşlı'dan 29 Ekim mesajı

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Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “Kurulan Cumhuriyetle, Türk Milletinin bağımsızlığı taçlanmış ve milletimizin inanç ve gayretleriyle her geçen gün daha da güçlenmiştir” dedi.


Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Taşlı mesajında “Cumhuriyet fazilettir. Türk ulusunun yaradılışı ve alışkanlıklarına en uygun düşen yönetim, cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşında verilen kahramanca mücadelenin ardından ilan edilen Cumhuriyet, milletimiz için yeniden dirilişin simgesidir. Kurulan Cumhuriyetle, Türk Milletinin bağımsızlığı taçlanmış ve milletimizin inanç ve gayretleriyle her geçen gün daha da güçlenmiştir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

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