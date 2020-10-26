Bölge Başkanı Taşlı'dan geçmiş olsun mesajı

Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, Bolu ilinde meydana gelen yangın ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 5. Bölge Birliği Başkanı, Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Bolu ‘da meydana gelen yanlınla ilgili yayınladığı mesajında “Bolu ilimize bağlı Kuzfındık Köyünde çıkan yangında 12 vatandaşımızın evi yandı çok sayıda hayvan telef oldu. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden yardım diliyorum. Devletimizin zarar gören vatandaşlarımıza şefkat elini uzatacağından eminim. Allah böyle acı felaketlerden tüm yurdumuzu milletimizi korusun. Büyük geçmiş olsun” ifadelerinde bulundu.