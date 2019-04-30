Bölge başkanı Taşlıve yönetiminden Başkan Özlü'ye ziyaret

Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı ve Yönetim Kurulu Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart seçimlerinde göreve gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ziyaretler devam ediyor. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı ve Yönetim Kurulu Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ertan Taşlı kooperatifin, belediye ile birlikte esnaf adına faydalı olabilecek her projede birlik ve beraberlik içinde olacaklarını bildirdi. Taşlı, 6 Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ülkemize ve Düzce'ye önemli hizmetlerde bulunan ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü'yü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.