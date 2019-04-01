Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı Miraç kandili mesajı yayınladı

Bölge Başkanı Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'dan Miraç kandili ile ilgili mesajı yayınladı.

Taşlı mesajında “Kandiller insan gönlünün aydınlandığı, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, barışın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı nadide gecelerdir. Rabbimizin sonsuz merhametine sığınarak bağışlanma dileyeceğimiz bu gecenin, günahlarımızın affına ve dualarımızın kabulüne vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Mübarek Miraç Kandili'ni kutlar, şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim“ ifadelerinde bulundu.