Bölge Birlik Başkanı Taşlı “Ahilik güzel ahlakın beyanıdır”

Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Ahiliğin güzel ahlakın beyanı olduğunu söyledi.

Taşlı Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında “Ahilik, çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla sanat, ticaret ve iş hayatımızda kaliteli ve standart üretimin, müşteri memnuniyetinin, mesleki eğitimin önemini vurgularken, sosyal ve kültürel hayatımızda cömertliği, dürüstlüğü, kardeşliği bizlere öğütlemektedir. Ahilik, bizler için sadece geçmişten gelen bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olan ülkemizin ilerleyişinde bir ışık kaynağıdır. Esnaf-sanatkar camiası olarak işletmemizle, çalışanımızla ve teşkilatımızla dünyadaki yeni süreçlere ve gelişmelere ayak uydurmalıyız. Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte ekonomik başarı sağlamanın yolunun doğruluktan, dürüstlükten geçtiğini bilerek esnaf ve sanat felsefesi oluşturulmalıdır. Ahilik kültürü bizim evrensel değerlerimizdir ve bu kültürü yaşatmamız gerekir. Ahilik duygusu ile nice Ahi Evranlar yetiştirilmesini diliyor bu duygu ve düşüncelerle her yıl kutladığımız Ahilik Haftamızın iyi ve bereketli geçmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.