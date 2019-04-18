Bölge Birlik Başkanı Taşlı Berat Kandilini kutladı

Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, “İslam dünyası olarak barış, huzur ve güven içerisinde, arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip etmesini diliyorum” dedi.

Taşlı yayınladığı mesajında; “11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan, kurtuluş ve arınma gecesi Berat Gecesini idrak ettiğimiz bu güzel gün ve gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim. Berat Kandili, bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir. Berat Kandili, Allah katındaki beratımızın yollarını öğretir. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, yaratılıştan kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Bu kandil, beratımızı almamızın ancak, hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i anlamakla, yaşamakla, Sevgili Peygamberimiz'in (sas) bizlere miras bırakmış olduğu sünnetini ve evrensel ahlaki erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını öğretir. İslam dünyası olarak barış, huzur ve güven içerisinde, arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip etmesini; bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerinde bulundu.