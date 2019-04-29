Bölge istişare toplantısı Düzce'de yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bölge istişare toplantısında konuşan DTSO Başkanı Tuncay Şahin, “Düzce'ye bölgesel fuar alanını kazandırmak istiyoruz, Kamu kurumlarıyla işbirliğine önem veriyoruz” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) ev sahipliğinde, 13 oda ve borsanın katılımıyla Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştirildi.

İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hızel misyonlarının üyelerin menfaatine olacak olan çalışmalar yapmak, istihdam ve ekonomiye artı değer sağlamak olduğunu belirterek “Bölgemizin gelişmesi, bölge odalarının istişare halinde olması ve ortak sinerjiyle hareket etmesi, bizlere daha fazla katma değer ve güç katacaktır. İllerimizin en büyük sivil toplum kuruluşları olarak bölge anlamında da güç birliği yapılmalı, bu sayede de her platformda sesimizi daha iyi duyurmalıyız. Söz sahibi olduğumuz kurum ve kuruluşlardan hem ilimize hem de üyelerimize en azami destekleri sağlamakla mükellefiz. Bölge odaları olarak birlik içerisinde olursak bu kazanımları daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Şahin “Tanıtım noktasında zayıf kalıyoruz”

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin tanıtım noktasında eksik olduklarını belirterek “Ülkemizin en verimli ve en hareketli coğrafyasında bulunan oda temsilcileri olarak bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Düzce'nin ve bölgemizin ciddi oranda turizm potansiyeli var. Bunun haricinde Organik Tarım, Tıbbi Aromatik Bitkilerin yetiştirilmesi ve İleri teknoloji Ürünleri üretimi noktasında değerlendirilmeyi bekleyen bir bölgeyiz. Bu potansiyellerimizin tanıtımı noktasında maalesef ki zayıf kalıyoruz. Eğer bu sorunu aşabilirsek inanıyorum ki bölge olarak hem ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlayacak hem de bu büyük imkanlar sayesinde bölgemizi hak ettiği refah seviyesine ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Kamu kurumlarıyla işbirliğine önem veriyoruz”

Şahin, oda olarak kamu kurumlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden beri gerek kamu kurumlarımız gerekse üst birliğimiz olan TOBB bünyesinde birçok çalışmaya imza attık. İlimizi ve bölgemizi tanıtma fırsatı bulduğumuz her platformda en üst perdeden kendimizi ifade etmeye çalıştık. Yurt içi ve yurt dışında katıldığımız programlarda özellikle Turizm ve Tarım alanlarında bölgemizin avantajlarını anlattık” ifadelerini kullandı.

“Düzce'ye bölgesel fuar alanını kazandırmak istiyoruz”

Düzce'ye bölgesel anlamda hizmet verecek modern bir fuar alanı kazandırma yönünde girişimleri olduğundan bahseden Başkan Şahin, “2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ilk kez Düzce Fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu fuarı bir başlangıç olarak görüyor, sizlerin de destekleri, idare ve siyasilerin de katkılarıyla bir bölgesel fuar alanı edinmek üzere girişimlerimiz olacak. Düzce'ye kazandıracağımız bu eser bütün bölgemize hizmet edecek ve bölge illerinin bu büyük organizasyon alanında uluslar arası fuarlar geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Bu girişimlerimizde sizlerden desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Savuna sanayi ve organik tarımda iddialıyız”

Savunma sanayi yatırımları ve organik tarım konusunda iddialı olduklarını işaret eden Tuncay Şahin, “Düzce'nin coğrafi avantajlarının yanında bir de Savunma Sanayi sektöründeki deneyimi de göz ardı edilemez durumdadır. İlimiz, uzun yıllardan bu yana çeşitli alanlarda sektör lideri firmalara ev sahipliği yapmakta, bu sayede de ciddi oranda nitelikli işgücüne sahip durumdadır. Düzce'nin Savunma Sanayi alanında pilot bölge ilan edilmesini bekliyor, bu konuda sesimizi her platformda duyurmaya çalışıyoruz. Düzce Üniversitesi ile birçok konuda işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu işbirliklerimizden biri de Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Laboratuarı. Bu laboratuar tarım bakanlığımızdan akredite durumda olup, bölgemizin hizmetindedir. Bu akreditasyonun alınmasında oda olarak ciddi katkılarımız oldu. Başta toprak analizleri olmak üzere onlarca kalem analiz ve test DÜBİT'te yapılabilmektedir. Bölgemizin iş insanları da bu imkanlardan çok uygun maliyetlerle faydalanabilirler. Yine Düzce Üniversitesi'nin geliştirdiği proje ile Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği konusunda da ciddi mesafeler kat edildi. Değerli hocalarımızın gözetiminde belirlenen arazilerde tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmeye başlandı. Bu ürünlerin alıcıları hazır, kullanım alanı hazır. Çiftçilerimize sadece bu ürünler yetiştirmek kalıyor. Bu konuda da devletten bazı destekler almaya, yetiştiriciliği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bölgemizde olmayan bir konuda daha ön araştırmalarımızı yapıyoruz. İlimize Jandarma Astsubay Okulu kazandırma gayretindeyiz. Hem bölgesel kalkınmaya hem de milli değerlere hizmet edecek olan bu bilim yuvasını da inşallah Düzce'ye kazandırmaya çalışacağız. Bölge odaları olarak yakaladığımız bu güzel sinerjiyi her alanda geliştirmeye, bölge menfaatleri için hep birlikte hareket etmeye gayret etmeliyiz. Kendi illerimizde olmayan fakat komşu ilimizde var olan imkanları hep birlikte değerlendirmeli, TOBB, ilgili bakanlıklar ve kamusal düzeyde bu birliktelikle daha fazla imkana koşmalıyız.

Bugün burada birlikte alınacak mesafelerin ilk adımını atıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde daha fazla bir araya gelerek bölgemize büyük kazanımlar sağlarız” dedi.

Zeytinoğlu “Bu sinerji odalarımızı ileriye taşıyacak”

TOBB Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bölge odalarının oluşturduğu sinerjinin hem bulunulan bölgeyi hem de ülkeyi ilerilere taşıyacağına değinirken, bu platformlarda alınacak kararların daha üst kuruluşlarda dile getirilerek bölgesel sorunlara çözüm aranacağını ifade etti. Zeytinoğlu, bölge oda ve borsa başkanlarının talep ve önerilerini dinleyerek bu önerileri tek tek not etti. Yapılan konuşmalarda kamu yatırımları, teşvikler, etkili tanıtımın önemi, finansal sorunlara kamu destekleri gibi konular ön plana çıkarken, TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, bundan sonra yapılacak olan ilk bölge toplantısında sorun ve çözüm önerilerinin dosyalaştırılmasını ve bu dosyayı bizzat TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ileteceğinin de sözünü verdi.

İstişare toplantısına; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ev sahibi oda olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hızel, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Akyazı TSO Başkanı Z. Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Karadeniz Ereğlisi TSO Başkanı Arslan Keleş, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Tosya TSO Başkanı Metin Ekşi katıldı.