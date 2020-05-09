İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bölge istişare toplantısı telekonferans ile yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 9.

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 9. Meslek komitesi bölge istişare toplantısına katılım sağladı.


Korona virüs nedeni ile bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirmeyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, telekonferans toplantıların tamamına katılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Yalova illerinin katılımı ile gerçekleştirilen 9. Meslek komitesi bölge istişare toplantısı telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi. Her ilin meslek komitesi temsilcileri, acente dernek temsilcilerinin katılımları ile istişare yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.