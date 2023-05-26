Bölge odaları ortak hareket edecekler

Bölge odaları arasındaki ortak hareket etme kültürü daha fazla geliştirilecek. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mutlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir'e çalışma ziyaretinde bulundu.

Toplantıda, bölgesel ekonomik gelişmeler ve ekonomi dünyasına yönelik ortak geliştirilebilecek projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Erdoğan Bıyık, bölge turizmini geliştirmek için ortak hareket etmenin önemli olduğunu belirterek “Batı Karadeniz Bölgesi turizm adına çok zengin kaynaklara sahip olsa da yeterli ilgiyi görmemekte ve turizm pastasından hak ettiği payı alamamaktadır. Bölge odaları olarak yeni dönemde bölge turizmini geliştirecek projeler üretmemiz gerekiyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunun ilk adımı olarak odamız bünyesinde Turizm Ar-Ge birimini kurarak çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızı bölgeye yayarak yerli ve yabancı turistleri bölgemize çekmek, bölgemizdeki turizm potansiyelini hakkıyla değerlendirmek istiyoruz. Metin Demir Başkanımız ile yapmış olduğumuz istişarede aynı çizgide olduğumuzu fark ettik. En kısa zamanda çalışmalarımızı olgunlaştırarak ortak projelere imza atma konusunda da hemfikir olduk” şeklinde konuştu.