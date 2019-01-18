Bölgenin tıbbi bitkilerinden doğal sağlık ürünleri üretmek için protokol imzalandı

Gel. San. Tic. A.Ş ile iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Madame Seda Kozmetoloji Arş. Gel. San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Seda Sakacı Çelik ve davetli konuklar katıldı.

Protokolü Düzce Üniversitesi adına, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar imzalarken, Madame Seda Kozmetoloji Arş. Gel. San. Tic. A.Ş adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Seda Sakacı Çelik imzaladı. Protokol ile Düzce Üniversitesi ve ilgili firma; Düzce bölgesinde üretilen tıbbi bitkilerin kullanılarak bu bitkilerden kozmetik ve doğal sağlık ürünleri üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütecek. İmzalanan protokol; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp çalışmaları kapsamında ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, ürün tedarikinin sağlanması, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkanlarının ortak kullanımı, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesini amaçlıyor.