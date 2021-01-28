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Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi

DÜZCE(İHA) – Türkiye’nin en önemli geçi güzergahı Bolu Dağı’nda dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin en önemli geçi güzergahı Bolu Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı drone ile havadan görüntülendi. Hafif şekilde yağan kar yağışı ile sis etkili oluyor.


Bolu Dağı Beyaz gelinliğini giydi. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan Bolu Dağında dün akşam saatlerinde başlayan ara ara hafif şekilde yağan kar beyaz görüntü oluşturdu. Drone ile havadan çekilen görüntüler muhteşem manzara oluşturdu.


Hafif kar yağışı ve sisin etkili olduğu Bolu Dağında Karayolları ekipleri de zaman zaman tuzlama çalışması yapıyor.

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