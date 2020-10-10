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Bolu Dağı Tem Otoyolu trafiğe kapanacak

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle yaklaşık 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle yaklaşık 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.


TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak. Karayollarından edinilen bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 12 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler ise Otoyola Abant kavşağından giriş yapacaklar.


Yaklaşık 1 ay boyunca sürecek çalışmalar sonrasında yol tekrardan trafiğe açılacak.

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