İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Araçlar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.


Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle trafik D-100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araç trafiği Kaynaşlı TEM otoyolu gişelerden itibaren TEM otoyoluna veriliyor. Bolu Dağı'nı kullanan bazı sürücüler ise yukarı kesimlerde yoldan geriye dönmek zorunda kaldı.


Bolu Dağı'nda geriye dönmek zorunda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu belirterek Bolu ve Ankara'ya gitmek için TEM Otoyolunu kullanacaklarını söyledi. Bolu Dağı'nı kullanacak sürücüleri yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.