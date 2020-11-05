Bolu dağında göz gözü görmüyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Sis ve yağış ile birlikte görüş mesafesi de yer yer 10 metreye kadar düşüyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sis ve yağışta etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağında hafif yağan yağış ile birlikte siste etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşüyor. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde ilerliyor. Yetkililer sürücülerin yakın takip yapmaları ve sis farlarını yakmalarını istedi.