İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu dağında göz gözü görmüyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oluyor.

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Sis ve yağış ile birlikte görüş mesafesi de yer yer 10 metreye kadar düşüyor.


Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sis ve yağışta etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağında hafif yağan yağış ile birlikte siste etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşüyor. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde ilerliyor. Yetkililer sürücülerin yakın takip yapmaları ve sis farlarını yakmalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.