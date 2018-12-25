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Bolu Dağında kar etkisini gösteriyor

DÜZCE (İHA) – Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.


Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Bolu Dağında da sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri sürekli olarak kar kürüme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ile birlikte siste etkili oluyor. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken, yetkililer sürücülerin yakın takip yapmamalarını istedi.



Düzce Valiliği uyardı


Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda ise etkili olacak olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı geçişinde buzlanma ve don gibi olumsuzlara karşı sürücüler ve vatandaşlar uyarıldı. Kar yağışının 20 santime ulaşması bekleniyor. Düzce'nin de yüksek kesimleri beyaza büründü.

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