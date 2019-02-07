İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye’nin belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da etkili olmaya başladı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Bolu Dağında da etkili olmaya başladı. Sabah başlayan kar yağışı zeminde de etkili olurken karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.


Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında kar yağışı yoğun bir şekilde başladı. Kar yağışı nedeniyle yol beyaza bürünürken, karayolları ekipleri anında kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer yola çıkacak olan sürücülerin yanlarında zincir çeki halatı bulundurmalarını istedi. Kar yağışının gün boyu sorması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.