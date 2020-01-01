İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor

Düzce’de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Düzce'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Düzce'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgeleri ile Bolu Dağı Tüneli'nde şiddetini artırarak devam ediyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı mevkiinde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.