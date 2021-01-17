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Bolu Dağı'nda makaslayan tır yolu trafiğe kapattı

DÜZCE(İHA) – Bolu Dağı Bakacak mevkiinde makaslayan tır yolu trafiğe kapattı.


Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini giderek arttırıyor. İstanbul'dan Ankara istikametine seyir eden A.Y. idaresindeki 54 PR 489 plakalı Scania marka tır, Bakacak mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle makasladı. Tırın makaslaması sonrası Bolu Dağı Ankara istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Bolu Dağı'na çıkış noktası olan Kaynaşlı mevkiinde otomobil, kamyon ve tırların çıkışına izin vermedi. Emniyet ekipleri ve Karayolları ekipleri makaslayan tırın kaldırılması için bölgede çalışma başlattı. Çalışmanın ardından makaslayan tır kurtarılarak, Kaynaşlı mevkiinde bekletilen araçlar Bolu Dağı Ankara istikametine yönlendirilmeye başlandı.

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