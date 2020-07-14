Bolu Dağı'nda sis nedeni ile görüş mesafesi 30 metreye düştü

DÜZCE(İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sis nedeni ile görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, karayolları ekipleri tarafından yol kenarlarına sinyalizasyon sistemleri eklendi.

Bolu Dağı, artan hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği bugünlerde yağan yağmurla birlikte sise büründü. Gri görüntünün hakim olduğu Bolu Dağından sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolunun özellikle Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileriyle Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Polis ve Karayolları ekipleri söz konusu bölgelerde sürekli ring halinde bulunarak, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor. Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.