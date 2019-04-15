Bolu Dağı'nda sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda sis nedeniyle göz güzü görmüyor. Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle Bolu Dağı'nda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Özellikle D-100 karayolu Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebiliyor. Yetkililer sis nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.