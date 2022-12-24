Bolu Dağı'ndaki kış tedbirleri masaya yatırıldı

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışının etkili olarak beklendiği günlere girilmesi ile birlikte Bolu ve Düzce sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı, D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde alınacak önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili olarak Bolu Dağı Tünelinde kış koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay ve Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlık ederken, toplantıda Düzce ve Bolu ilinin kış boyunca koordineli çalışması, otoyol ve D-100 Bolu Dağı geçişlerinin trafiğe kapanmaması için alınacak tedbirler görüşüldü.