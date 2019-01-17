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Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Türkiye’nin en önemli İstanbul-Anadolu karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nın kar manzarası havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli İstanbul-Anadolu karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi. Bolu Dağı muhteşem güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.


İstanbul ve Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan Bolu Dağı vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Beyaz örtü kaplanan dağda oluşan görüntü kartpostalları andırdı.

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