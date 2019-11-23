Bolu'da Bahçeşehir Koleji'ne büyük ilgi

Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü tarafından Highway AVM'de açılan stantlar büyük ilgi gördü. Ara tatil boyunca alışveriş merkezine giden çocuk ziyaretçiler stantlara akın ettiler.

Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü 18-22 Kasım tarihleri arasında ki ara tatilde Highway AVM'de stant açtı. 16- 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde denge oyunları, ritim, yüz boyama, İngilizce atölyesi, robotik kodlama, hemsball, kitap ayırıcı atölyesi, ebru sanatı, koridor oyunları, oyuncak enstürman yapım atölyesi ve değişik yarışmalar yapıldı.

Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu stantlar büyük ilgi gördü. AVM'yi ziyaret eden minikler stantlarda gönüllerince eğlenirken, aileleri de çocuklarını izleyerek zaman geçirdiler.