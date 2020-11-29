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Bomboş sokakların, kalbi sevgiyle dolu kahramanları

DÜZCE(İHA) – Düzce’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte, sokaklar, caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte, sokaklar, caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü. Düzce'de bomboş sokaklar, kalbi sevgiyle dolu kahramanlara kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelge ile tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de saat 20.00 itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.


Kısıtlamanın başladığı kentten bir fotoğraf paylaşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, fotoğraflın altına “Güzel Düzce'nin güzel ve şefkatli insanları... Bomboş sokakların, kalbi sevgiyle dolu kahramanları... İyi ki varsınız...” yazdı.

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