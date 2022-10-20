Borsa Başkanı Karslıoğlu seçim turunda

Karslıoğlu, ekibiyle birlikte ilçe ve merkezde üyeleri ziyaret ederek destek istiyor.

Düzce Ticaret Borsası'nda yeniden güven tazelemek isteyen Karslıoğlu, “25 yıldır bu görevdeyiz. Üyelerimizin hak ve menfaatleri için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tecrübemizle yeniden başkanlığa talibiz” dedi.

Nurettin Karslıoğlu, cumartesi günü yapılacak seçimlerde ekibiyle birlikte yeniden başkanlığa aday olduğunu tekrarlayarak, üyelerin kendilerine destek olmasını beklediklerini söyledi.