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Bozuk asfaltlarda yamalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, bozuk olan yollarda asfalt yama çalışmalarına da devam ediyor.


Düzce Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hava şartlarının ilerleyen günlerde elverişsiz olacağı düşünülmesi nedeni ile çalışmalarını hızlandırdı. Düzce Beştaş AŞ bünyesinde üretilen asfaltlar, Düzce'de bazı noktalarda inşaat veya alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulan yollara yamalama olarak kullanıyor. Ekipler aynı gün içerisinde birden fazla mahallede oluşan bozuklukları ve çukurları kapatarak vatandaşların yolları daha rahat kullanması için çalışıyor.

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