Bozuk yollara belediye eli değiyor

Servet Bucurgat caddesinde başlatılan asfalt kazıma çalışmaları Bolu caddesine taşındı.

Düzce'nin kuzey ve doğu girişlerinde bozuk olan yollar yeniden asfaltlanmaya hazırlanıyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte şehir genelinde asfalt serim ve yama çalışmalarında atağa kalktı. Kentin dört bir yanında daha önceden tespit edilen bozulan yolları asfalt ile yama yapan ekipler, önemli caddelerde de yeni asfalt serim çalışmalarına başladı.

Sancaklar-Çamköy arasındaki en önemli bağlantı yollarından biri olan Servet Bucurgat caddesinde asfaltı kazıyan ve son olarak da yolun asfalt serimine hazır olması için yola alt katman yapılıyor. Kazıma işlemlerini bitiren ekipler, Düzce'nin doğu girişi olan Bolu caddesinde asfalt kazıma çalışmalarına başladı.

Adliye, İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi, İl Özel İdare Hizmet Binası ve birçok okul ve konutun bulunduğu şehrin en işlek caddelerinden olan Bolu Caddesi de asfaltla kaplanacak.

Peyder pey asfaltlamayı yapacak olan Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce'de asfaltlanmamış yol bırakmayacak.