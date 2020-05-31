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Bozulan yollara küp taş tamiri yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, aşırı yağışlar sonrasında bozulan yollarda küp taş tamirini devam ediyor.


Hava şartlarının mevsim normallerinin altında seyir etmesi ve aşırı yağışlar sonrasında bozulan yollarda Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Yaz aylarında vatandaşların kullandığı yolların bozuk kalmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Kültür Mahallesi'nde bir çok noktada çökmeleri düzenlemeye başladı. Ekipler küp taş düzenlemeleri yolların tamirini yapıyor.

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