Brezilya'da Türk takı tasarımı ve ebru sanatını tanıttı

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'nun daveti ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Yusuf Parlak tarafından FAAP Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine "Türk İslam Sanatlarında Geleneksel Türk Ebrusu" ve "Türk Takı Tasarımı" başlıklı dersler verildi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Fundaçao Armando Alvares Penteado Üniversitesi (FAAP) bünyesinde düzenlenen etkinliklerde takı tasarımını ve ebru sanatını tanıtan Dr. Yusuf Parlak, FAAP bünyesinde yer alan ve ülkenin en önemli sanat eserlerine ev sahipliği yapan Brezilya Sanat Müzesi'nde (FAAP-MAB) kendi eserlerinden oluşan Türk El Sanatları Sergisi'ni de açarak katılımcıların beğenisine sundu.

FAAP-MAB'da gerçekleştirilen ve 30 kişilik kontenjanın olduğu atölye çalışmalarına üniversite öğrencilerinden ve üniversite dışından 500'ün üzerinde başvuru gerçekleştirildi. Brezilyalı öğrencilere ve katılımcılara Osmanlı'da kuyumculuk sanatı ve Türk takı sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi veren Parlak, Türk takı sanatlarından telkari tekniklerini de öğrencilere ve katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Dr. Yusuf Parlak, geleneksel Türk ebru sanatını ustalarından öğrendikleri gibi Brezilya'da sanatseverlerle buluşturduklarını ve bu sanatın inceliklerini anlattıklarını dile getirdi. Etkinliğin çok verimli geçtiğini ifade eden Dr. Parlak, "Ebru sanatında kullanılan malzemeler, teknikler, boyalar hakkında bilgiler verdik. Daha sonra battal ebru, gelgit ebru, taraklı ebru, hatip ebru ve çiçekli ebru çeşitlerini kendilerine de yaptırdık." diyerek, atölye çalışmalarına yoğun ilgi olduğunu aktardı.

Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga, Brezilya'da Türk kültürünün ve sanatının tanıtımı çalışmalarından birini de FAAP Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Brezilyalılara, özellikle de bu konuda çok gelişmiş olan FAAP üniversitesindeki öğrencilere Türk sanat tarihini anlatmanın bizim için farklı bir önemi var, çünkü buradan mezun olan öğrenciler sanat dünyasının buradaki en büyük temsilcileri oluyorlar. Bu öğrencilere Türk sanatını tanıtmak bizim açımızdan çok önemli" şeklinde konuştu.