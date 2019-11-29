Brode sanayicilerinden işyeri tehlike sınıfına itiraz

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda, sektörde otomasyon yaygın imalat yapıldığı, imalat esnasında çalışan müdahalesinin minimum seviyelerde olduğu, patlayıcı, yanıcı veya zehirleyici madde kullanımının bulunmadığı ve geçmişte çok az sayıda iş kazası olduğu, olanların da imalat bölgesinin dışında gerçekleştiği ifade edildi.

Toplantı sonunda, şirketlerin iş güvenliği uzmanlarının da fikirlerinin alınmasına, sektörün neden az tehlikeli sınıfa alınması gerektiği ile ilgili çalışma yapılmasına, görüşlerin paylaşmasına ve oluşacak görüşler çerçevesinde hazırlanacak itiraz raporlarının ay sonuna kadar İşyeri Tehlike Sınıfı İtiraz Komisyonuna gönderilmesine karar verildi.