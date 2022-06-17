Bu balık böbrek taşı düşürüyor

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'de nadir olarak avlanan ve böbrek taşı olan hastalara iyi geldiği bilinen eşkina balığı, Düzce'de tezgahları süslüyor.

Böbrek taşını düşürmeyi hızlandırdığı iddia edilen eşkina balığı, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Eşkinanın baş kısmından elde edilen 'otolit taşı', halk arasında 'balık taşı' olarak biliniyor. Alternatif tıpta kullanılan otolit taşının, özellikle böbrek hastalarına iyi geldiği öne sürülüyor.

"Böbrek taşını düşürüyor"

Eşkina balığının faydalarını anlatan Düzceli balıkçı İbrahim Özer, "Halk arasında balığın adı 'taş balığı' olarak geçiyor. Bunun sebebi ise baş kısmında fasulye tanesi büyüklüğünde beyaz otolit taşlarının olması. Bu taşlar böbrek taşına iyi geliyor. Böbrekteki taşı düşürmeye yardımcı oluyor. Sarımsak döveceğinde otolit taşı ezilip, limon ile beraber içildiği zaman taşı düşürüyor. Bazı balıkçılar eşkina balığına benzeyen granyöz balığı üretiyor. Bu balık yetiştiriliyor. Taş balığına benziyor. Taş balığı diyerek satmaya çalışıyorlar ama orijinal balık bu balık. Eşkina sık sık çıkmaz. Karadeniz bölgesinde olur, belirli sürelerde çıkar ve fazla çıkmaz" dedi.

Kilosu 60 lira

Özer, "Eşkina balığını kilosu 60 liradan satıyoruz. Bir balığın tanesi 30-50 lira arasında değişiklik gösterebiliyor. Herkesin alabileceği bir balık. Vatandaşlar balığın başını ortadan ikiye ayırdıkları zaman taşları görebilir. Taşların rengi de beyaz olduğu için hemen fark edebilirler" diye konuştu.

Eşkina balığının lezzetli olduğunu da söyleyen Özer, "Eşkina lezzetli bir balık türüdür. Otolit taşını da biraz limon sıkıp ezmek lazım. Ezdikten sonra bir içeceğin içerisine koyup içildiğinde işlem tamam demektir" sözlerine ekledi.