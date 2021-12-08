Bu defa rekabet havuzda yaşandı

Düzce'de Okul Sporları Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Lise ve dengi okullarda okuyan genç yüzücülerin performansları göz kamaştırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları kapsamında gençler yüzme il birinciliği yapıldı. Bahçeşehir Spor Kompleksinde bulunan yüzme havuzunda yapılan müsabakalara lise ve dengi okulların sporcuları katıldı. Genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yapılan yüzme yarışlarında sporcuların havuzdaki performansı nefesleri kesti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda genç yüzücüler, derece yapabilmek için kulaç attı.

Yarışlar öncesi hakem heyeti sporculara yarışma kuralları hakkında kısa bilgi verdi. Ardından sporcular serbest, sırt, kurbağa ve kelebekte kürsüye çıkmak için kulaç attılar.

Müsabakalar sonunda Alper Yıldız 200 mt. serbestte, 400 mt. serbestte, 200 mt. Kelebekte, Aybüke Gökçen Kara 50 mt. serbestte, 50 mt. sırtta, 50 mt. Kelebekte, 50 mt. Kurbağalamada birinci, 200 mt. Karışıkta birinci, Efe Budakçı 50 mt. Serbestte, 100 mt. Serbestte, 50 mt. Kelebekte, 100 mt. Kelebekte birinci, Ali Efe Tanrıverdi 50 mt. Sırtta, 50 mt. Kurbağalamada, 100 mt. Kurbağalamada, 200 mt. Kurbağalamada birinci, Azra Gökçe Topkara 200 mt. Serbeste, 100 mt. Kelebekte, 200 mt. Kelebekte, 100 mt. Kurbağalamada birinci, Güneş Özkurt 100 mt. Serbestte, 100 mt. Sırtta, 50 mt. Kurbağalamada, 200 mt. Kurbağalamada birinci, Nazlı Önsöz 400 mt. Serbestte, 200 mt. Sırtta, 50 mt. Kurbağalamada, 100 mt. Kurbağalamada birinci, Fatma Akgün 200 mt. Serbestte, 400 mt. Sırtta, 100 mt. Sırtta, 200 mt. Kurbağalamada ikinci olurken Mehmet Kağan Kara 50 mt. Serbestte ikinci ve 50 mt. sırtta birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, öğretmenler ve gazeteciler verdi.