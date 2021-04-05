Bu karışım mide rahatsızlığına şifa oluyor

Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizlemesi ve mide rahatsızlığına iyi gelmesi ile biliniyor. Kudret Narı'nı zeytinyağında fermente ederek bal ve propolis ilavesi ile ortaya çıkan karışım mide rahatsızlıklarına şifa oluyor. Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi tarafından geliştirilen karışım yok satıyor. Düzce Üniversitesi'nde tüm süreçleri analiz edilerek standardize edilen zeytinyağlı Kudret Narı, tadı ve kokusu ile hafif bir lezzete büründü. Propolis ve bal ile zenginleştirilen sızma zeytinyağında 1 yıl fermente edilen zeytinyağlı Kudret narı Homojonize edildi. Ayrıca akışkan bir yapıya sahip olan ürün, Arı Mucizesi tarafından özel ambalajı sayesinde taşınabilir ve kolayca tüketilebilir olarak tasarlandı.

Arı Mucizesi Akademisi üyesi olan ve Düzce Üniversitesi'nde öğretim üyeleri desteği ile üretilen Zeytinyağlı Kudret Narı raflarda ki yerini alırken, ürünü almak isteyenler arı mucizesinin web sitesi olan www.arimucizesi.com ‘a girerek temin edebilecek.