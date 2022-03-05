İhlas Haber Ajansı

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Bu konserin bileti kitap

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ‘Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın’ sloganı ile gerçekleştirecek olan ve birbirinden farklı sanatçının katılacağı konserin bileti 1 kitap olacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ‘Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' sloganı ile gerçekleştirecek olan ve birbirinden farklı sanatçının katılacağı konserin bileti 1 kitap olacak.


Düzce Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Kütüphanesiz köy okulu kalmasın sloganı ile konser düzenlenecek. 10 Mart 2022 tarihinde 18 Temmuz Spor Salonunda saat 19.00'da yapılacak olan ve Yavuz Bayraktutar, Seyfi Demir, Cihan Kutlu ve Kayıp Nesil'in vereceği konserin bileti ise kitap olacak.

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