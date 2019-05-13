Bu koşunun kaybedeni yok

Düzce'de Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim okullarında okuyan öğrenciler arasında atletizm müsabakaları düzenlendi. 100 metre ve 50 metre koşularında dereceye giren özel sporcular, sevinçlerini koşuda geçtikleri rakipleriyle paylaştı.

10 - 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Düzce'de özel eğitim okullarında eğitim gören özel öğrenciler arasında atletizm müsabakaları düzenlendi. Toplamda 25 özel öğrencinin katıldığı koşularda, özel çocuklar 100 metre ve 50 metrede dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren özel sporcular, başarılarını rakipleri olan diğer özel çocuklarla paylaştılar.

Atletizm müsabakalarını izleyen Engelliler Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Zeki Canazlar, ailelerin engelli çocuklarını sakladıklarını ancak çocukların da yaşama hakkı olduğu için topluma çıkartılması gerektiğini söyledi. Zeki Canazlar; “Bana göre onların hepsi birer şampiyon. Aileler olarak bizlerin bir sürü hatası var. Bende bir engelliyim. Benimde ailemde hatalar oldu. Çocuklarımızı saklıyoruz. Bunların spor yapmaları güzel. Onlarda birer insan, birer birey. Onlarında bugünkü gibi spor yapmaları lazım. Çocuklarını topluma çıkartsınlar. Onlarında yaşama hakkı var. Herşeyi yapsınlar. Normal bir insan ne yapıyorsa onlarda yapmalıdır” dedi.

Çocuklar ise koşuda birinci oldukları için mutlu olduklarını söylediler. Koşuların ardından müsabakalara katılan bütün sporcular, kürsüye çıkarak altın madalya aldılar.