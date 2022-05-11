Bu kurs ile çeyiz hazırlıyorlar

Düzce'de dekoratif tablo yapımı ve çeyiz ürünleri hazırlama kursuna katılan kursiyerler, hem birbirinden güzel tablolar yapıyor hem de çeyiz hazırlıyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından, dekoratif tablo yapımı ve çeyiz ürünleri hazırlama kursu açıldı. Kursa kadın kursiyerlerin ilgisi yoğun oldu. Kurstaki eğitimle yapılan birbirinden güzel dekoratif tablolar ve çeyiz ürünleri, düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Sergiyi ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sergilenen ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet eden Özlü, "Kursiyerlerimizin el emeğiyle hazırladıkları birbirinden değerli çalışmaları gördük. Hepsi çok güzeldi. Bu değerli ürünler için kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.