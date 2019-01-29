Bu kursu bitiren işsiz kalmıyor

Düzce Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kuaförlük kursunu bitiren kadınlar işsiz kalmıyor. Kurstan belgelerini alan kadınların bazıları kendi işlerini kurarken bazıları ise yardımcı olarak işe başlıyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen kuaförlük kursuna Düzceli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Saç yapımı ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kadınlar, kursta öğrendikleri bilgilerle meslek edinme şansına kavuşuyor. Saç bakım ve şekil verme konusunda gelen yoğun talep sonrası açılan kurs, kadınlar için yeni kariyer kapıları açıyor.

Hiçbir kursiyer işsiz kalmıyor

Kursta hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verdiğini söyleyen eğitmen Nurten Çakır, “Bu sene 34 kursiyer aldık, şu an devam etmekte olan 22 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimize kurs bitimindeki aşamalarda dahil birçok konuyu onlara anlatıyoruz, mesleki eğitim merkezlerine yönlendiriyoruz, sonrasında kalfalık ustalık belgesini aldıktan sonra dükkan açıyorlar. Kendilerini geliştirme adına farklı eğitimlere de katılıyorlar. Bize geliyorlar, onların eksiklerini tamamlıyoruz” diyerek kursu bitiren hiçbir kursiyerin açıkta kalmadığını vurguladı.

Saç bakımı ve tasarımı kursuna katıldıktan sonra kendi işinin patronu olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini anlatan kursiyer Melike Özdemir ise, "Kursa boş zamanımı değerlendirmek için başladım. Hocamızda çok iyi. Ortamımız çok iyi. Farklı, uygulanabilir şeyler öğreniyoruz. Kursa başlarken iş yeri açmayı düşünmüyordum ama artık kursu bitirdikten sonra açmayı düşünüyorum. Hayırlısı ama bu kurs bizlere çok şeyler kattı" diye konuştu.

Öte yandan Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunu bitiren kursiyerler kalfalık ve ustalık belgelerini Düzce Çıraklık Eğitim Merkezi'nde girdikleri sınavla aldıktan sonra kuaför, saç tasarım merkezi gibi iş yerlerini açabiliyorlar.