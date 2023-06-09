Bu parkurda 1 yılda 3 bin 800 öğrenciye eğitim verildi

Düzce Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma ekipleri ortak bir çalışma yaparak çocukların trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla uygulamalı eğitimler düzenledi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı başında başlayan eğitimlerde Trafik Polisleri ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından toplam 126 okulun katılımıyla ilkokul 3. Sınıf öğrencisi 3 bin 815 çocuğa uygulamalı trafik kuralları anlatıldı. Düzce Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkurunda düzenlenen eğitimlerde trafik işaret ve işaretçileri, araç kullanım ana kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ile üst geçitlerin kullanımına ilişkin kurallar anlatıldı. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği eğitimlerde hem eğlenceli hem de bilgi dolu anlar yaşandı.