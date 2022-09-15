Bu proje Düzce'ye çok yakışacak

DÜZCE (İHA) – Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Farklı ve çarpıcı konsepti ile modern bir yapıyı şehrimize kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kısa süre içerisinde ortaya çıkacak olan binalar meydana çok yakışacak" dedi.

Düzce Belediyesi tarafından yapımına başlanan Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin ilk etap çalışması devam ediyor. Temel kazı işleminin devam ettiği alanda zemin iyileştirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. 5 metre derinliğinde temel kazısı işleminin tamamlanması için yoğun çaba gösteren Beltaş A.Ş.'ye bağlı yapım ve denetim ekipleri, bir taraftan da zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Birinci etap çalışmalarının hızlı şekilde ilerlediğini söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Temel kazısı işleminin bitirilmesi için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Diğer taraftan da hızlı şekilde diğer işlemlerin yapımına geçildi. Farklı ve çarpıcı konsepti ile modern bir yapıyı şehrimize kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kısa süre içerisinde ortaya çıkacak olan binalar meydana çok yakışacak. Cedidiye Meydanı, millet bahçesinden itibaren başlatmış olduğumuz ‘Kent Estetiği Projesi' ile de uyumlu şekilde estetik bir görünüm oluşturacak ve cazibe merkezi haline gelecek" dedi.