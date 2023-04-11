Bu proje, hem esnafa hem Düzce'ye değer katacak

Temel soketlerinin imalatı ve yerleştirme işlemlerinin sürdüğü alanda aynı süreçte toprak ve zemin iyileştirme çalışmaları da sürdürülüyor.

Düzce Belediyesi tarafından kent merkezinde kalan Eski Sanayi Çarşısının taşınarak yakışır bir sanayi çarşısı oluşturmak için atılan adımların karşılığı olan Modern Sanayi Sitesindeki çalışmalar devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla Beslanbey bölgesinde ilk etabın yapımına başlanan projede çalışma gerçekleştiren ekipler, 28 dükkanın bulunacağı 123 ada 7 parselde A ve C aksları üzerine imalatı tamamlanan 32 soketin yerleştirilmesini sağlarken, E aksında ise 14 temel soketi hazırladı. B ve D akslarında zemin tesviyesinin sürdürüldüğü alanda aynı zamanda temel altı grobeton dökümüne de başlandı.

Ekipler, 30 dükkanın bulunacağı 3244 Ada 1 Parsel ise A ve B akslarının zemin tesviye işlemlerine devam ederken, C aksında 5, D aksında 6 E aksında ise 16 temel soketinin yerleştirilmesi işlemini tamamladı. Ekipler, 22 dükkanın bulunacağı 3243 Ada 1 Parsel ve 14 dükkanın bulunacağı 3232 Ada 1 Parsel üzerinde kazı, dolgu ve sıkıştırma bağlamında zemin iyileştirme çalışmasını da eş zamanlı olarak devam ettiriyor.

Projede dükkanların yanı sıra kreş, kafeterya, restoran, mescit, sosyal yaşam donatıları ve yeşil alanlarında bulunacağı 63 dönümlük proje alanı esnaflara daha nezih ve sağlıklı ortamda iş yapma imkanı sağlarken, Düzce'nin katma değerinin artmasını da beraberinde getirecek.