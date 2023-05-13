Bu sefer annelere masal anlatıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün evvel zaman izinde projesi çerçevesinde proje koordinatörü Özge Çeltek tarafından ‘Annelere Masallar' atölyesi etkinliği gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinliğe anneler ve çocukları katılım sağladı. Bu sefer annelere anlatılan masallarda hem çocuklar hem anneler hikayeyi özveri ile dinledi.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, “Her anne baba çocuğuna masal anlatmalı, nasıl ki çocuklarımızın sağlıklı olabilmesi için beslenmelerine dikkat ediyorsak, ruhunun kanatlanıp uçabilmesi için de her gece ona masal anlatmalıyız, sloganıyla çıktığımız yolda masalları annelerle buluşturduk. Anneler gününe özel olarak düzenlenen annelere masallar atölyesinde, Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Özcan tarafından Vantrolog kukla eşliğinde müdürlüğümüzde görev yapan annelere ve çocuklarına Göğsü Kınalı Serçe masalı anlatıldı. Annelere özel şarkılar eşliğinde çocuklarıyla resimler çizen, ailelerimizin mutluluğu görülmeye değerdi” şeklinde konuştu.